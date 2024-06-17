Tüm iş yerlerinde artık zorunlu olacak. Bakan Uraloğlu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tüm iş yerlerinde artık zorunlu olacak. Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı açıklama ile elektronik mühür düzenlemesine ilişkin gerekli altyapının tamamlandığını duyurdu. Tüm iş yerlerinde zamandan ve kağıttan tasarruf yapılması için elektronik mühür sistemine geçilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Mühür'e ilişkin açıklamasında “Elektronik Mühür ile kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliği artırılacak." dedi.

Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerin ardından Elektronik Mührün resmi mühür dahil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliğe sahip olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Elektronik Mührün, Mali Mühür yerine kullanılabileceğine ilişkin düzenlemelerin yapılmasının ardından ülkemizde kullanımını başlatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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ELEKTRONİK MÜHÜRÜ KİMLER KULLANACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan “Elektronik Mühür” düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

Elektronik İmzanın gerçek kişilere verildiğini ve şahsin ıslak imzasına karşılık olarak geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını ve imzalanan verinin bütünlüğünü sağladığını hazırlattı.

Elektronik mührün ise tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, mühür sahibinin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacağını söyledi. Uraloğlu “Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulduğunun ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen bilgilerin bütünlüğü elektronik mühürle sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanında kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz” diye konuştu.

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