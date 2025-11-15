Sinop’un Türkeli ilçesinde yağmurun ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Bu gökkuşağının vatandaşlara görsel şölen sunduğu görüldü.

Gökkuşağı, ilçenin farklı noktalarından görüldü. Muhteşem görüntünün her iki ucunun aynı anda belirgin şekilde görünmesiyle dikkat çekti.

Yağmurun yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü, o anlara tanık olan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

"SANKİ GÖK YERE DEĞMİŞ GİBİ"

Bazı vatandaşlar "Sanki gök yere değmiş gibi" diyerek manzaranın güzelliğini dile getirdi.

Kısa süreliğine de olsa ilçede renkli bir atmosfer oluşturan gökkuşağı, sosyal medyada da yoğun olarak ilgi odağına yerleşti.