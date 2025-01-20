Tüm stüdyo hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi! Oktay Kaynarca'nın zor anları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümündeki soru stüdyoya hep birlikte şarkı söyletirken, Oktay Kaynarca’yı da hüzne boğdu.

'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısının çalmasıyla birlikte stüdyoda Oktay Kaynarca dahil herkes şarkıya eşlik etti.

screenshot-1-6m8v.webp

19 yaşındaki Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim gören Zehra Şebnem Yülek'e "Dinlediğiniz 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde:

"A) Müslüm Gürses

B) Özkan Uğur

C) Erkin Koray

D) Ferdi Tayfur"

screenshot-2-9y5b.webp

Yarışmacı soruyu "Şarkı çalmaya başladığında çok korktum çünkü hiçbir fikrim yoktu. Babaannemlerin sayesinde bu soruyu yapıyorum. O yüzden çok minnettarım. Herhalde başka birisi vefat etmemiştir Ocak 2025'te?" sözlerinin ardından 3 saniye kala D: Ferdi Tayfur diyerek doğru cevapladı.

screenshot-3-eyis.webp

screenshot-4-vvbv.webp

screenshot-5-bypb.webp

Son Haberler
Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı
Türkiye'nin enerji devi Güriş'ten gururlandıran yatırım. Hibrit GES Projesi elektrik üretimine başladı
15 bin haneye ayçiçek yağı dağıtım projesi başlatıldı!
15 bin haneye ayçiçek yağı dağıtım projesi başlatıldı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan erken seçim çıkışı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan erken seçim çıkışı
Parkta kadın dehşeti!
Parkta kadın dehşeti!
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şoke etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şoke etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu