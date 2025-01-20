Tüm stüdyo hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi! Oktay Kaynarca'nın zor anları

'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısının çalmasıyla birlikte stüdyoda Oktay Kaynarca dahil herkes şarkıya eşlik etti.

19 yaşındaki Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim gören Zehra Şebnem Yülek'e "Dinlediğiniz 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?" sorusu soruldu.

Şıklar ise şu şekilde:

"A) Müslüm Gürses

B) Özkan Uğur

C) Erkin Koray

D) Ferdi Tayfur"

Yarışmacı soruyu "Şarkı çalmaya başladığında çok korktum çünkü hiçbir fikrim yoktu. Babaannemlerin sayesinde bu soruyu yapıyorum. O yüzden çok minnettarım. Herhalde başka birisi vefat etmemiştir Ocak 2025'te?" sözlerinin ardından 3 saniye kala D: Ferdi Tayfur diyerek doğru cevapladı.