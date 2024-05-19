Tüm Türkiye’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için tüm ülkede kutlama hazırlıkları başladı. Kutlamalar için birçok vatandaş meydanları dolduracak ve milli bayramı coşkuyla kutlayacak.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (İBB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı için kutlamaları 17 Mayıs günü başladı. Bugün ise kutlamalar Anadolu yakasında yer alan Maltepe Etkinlik Alanı’nda yapılacak.

Bugün gerçekleştirilecek olan son konser etkinliğinde; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi sanatçılar sahnede vatandaşlarla buluşacak.

Sütlüce’de bulunan İBB Miniatürk otoparkında yapılacak konser programı ise, saat 20. 00’de DJ performansı ile başlayacak, 21.00’de ise Candan Erçetin sahne alacak.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’de (ABB), 19 Mayıs’ta vatandaşları sanatçılarla buluşturacak. 17 Mayıs günü başlayan konserlerin devamında, Mor ve Ötesi sahne alacak. Çankaya'da hazine avı, dans gösterileri, sokak turnuvaları, sanat atölyeleri, e-spor etkinlikleri ve genç aşçıların buluşacağı yemek yarışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, CHP Gençlik kolları Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyecek.

SAMSUN

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs’ı Samsun’da kutlayacak. Yapılan açıklamaya göre Özel, sabah Ankara’da düzenlenen resmi törenlere katıldıktan sonra saat 15.00’te Samsun'a gidecek ve Tütün İskelesi’nde yapılacak karşılama töreninin sonrasında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak.

Daha sonra ise saat 17.00’de Atakum Çakırlar Korusu’nda Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya gelecek.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs kutlamaları, bütün şehre yayılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) saat 19.00’da “Gençler Sahne Sizin” etkinliği gerçekleştirilecek ve AASSM sahnesinde akustik konser vermek isteyen 14-20 yaş arası gençler arasından seçilen 19 müzisyen sahnede vatandaşlarla buluşacak.

Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak olan DJ performansının ardından saat 21.00’de Sıla sahne alacak ve Dikili’de bulunan 75. Yıl Parkı’nda saat 21.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konser verecek.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediği "Bursa Gençlik Şenliği"nin bugün son günü. Şenlikte tamamı halka açık ve ücretsiz olan konserler, yarışmalar, turnuvalar ve parkurlar bulunuyor.

Saat 20:30’da ise Emre Fel ve saat 22:00’de ise Blok3 vatandaşlarla buluşacak.

ANTALYA

19 Mayıs kutlamaları için, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya ve Alanya'da fener alayı ve konserler gerçekleştirecek. Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'nda Fener Alayı yapılacak ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Buray Antalyalılar ile buluşacak.

Söz konusu etkinlikte, saat 20.00'de Atatürk Anıtı önünde vatandaşlar buluşacak ve Fener Alayı gerçekleştirilecek. Alanya'da düzenlenecek kutlamalar ise saat 21.00'de Belediye Sarayı arkasında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseri ile sürecek.