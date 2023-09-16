Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Dünyada yeniden pandemi endişesine neden olan gelişmeler yaşıyor.

Omicron ailesinin son mutantı eris varyantının Türkiye'de de görülmesinin ardından bağışıklığı güçlendiren meyveler araştırılmaya başlandı.

Bu süreçte korona virüsün tüm varyantlarını yok eden aronya meyvesinin faydaları dikkat çekti.

Aronya meyvesiyle ilgili detaylar…

ARONYA MEYVESİ NEDİR?

Aronya, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılar, chokeberries cinsidir.

Cinsin genellikle, biri Avrupa'da doğallaştırılmış iki veya üç tür içerdiği kabul edilir.

ARONYA MEYVESİNİN FAYDALARI

- Bağışıklığı güçlendirir

-Kronik hastalıklara şifa olur

-Antioksidan kaynağı

-Antikanser etkileri olabilir

-Kalp sağlığına fayda sağlayabilir

-Soğuk algınlığı, gribe karşı

-Kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır

ARONYA NASIL YENİR?

Aronya atıştırmalık olarak taze ya da kurutulmuş olarak yenebilir.

Aronya meyve suyu ve püresi olarak da tüketilebilir. Ayrıca aronya elma, çilek ya da farklı meyve suları ile birleştirebilerek de tüketilebilir.

Aronya keklere, turtalara, çörek ve pastalara eklenebiliyor.

Aronyadan reçel, konserve, marmelat yapabilirsiniz.

Aronya yaprağı da kuru meyvesi çay olarak da tüketilebilir.

Farklı kültürlerde aronyalı dondurma, aronyalı süt, aronyalı yoğurt sevilen lezzetler arasında.

Aronya kahvaltılarda da değerlendiriliyor.

Aronya muhallebi yapımında da kullanılabiliyor.