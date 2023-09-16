Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor

Korona virüsün tüm varyantlarını yok eden aronya meyvesinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tüm varyantları yok eden meyve ortaya çıktı. Ülkemizde Eris paniği yaşanıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Dünyada yeniden pandemi endişesine neden olan gelişmeler yaşıyor.

Omicron ailesinin son mutantı eris varyantının Türkiye'de de görülmesinin ardından bağışıklığı güçlendiren meyveler araştırılmaya başlandı.

Bu süreçte korona virüsün tüm varyantlarını yok eden aronya meyvesinin faydaları dikkat çekti.

Aronya meyvesiyle ilgili detaylar…

2-001.jpg

1-003.jpg

ARONYA MEYVESİ NEDİR?

Aronya, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılar, chokeberries cinsidir.

Cinsin genellikle, biri Avrupa'da doğallaştırılmış iki veya üç tür içerdiği kabul edilir.

ARONYA MEYVESİNİN FAYDALARI

- Bağışıklığı güçlendirir

-Kronik hastalıklara şifa olur

-Antioksidan kaynağı

-Antikanser etkileri olabilir

-Kalp sağlığına fayda sağlayabilir

-Soğuk algınlığı, gribe karşı

-Kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları riskini azaltır

ARONYA NASIL YENİR?

Aronya atıştırmalık olarak taze ya da kurutulmuş olarak yenebilir.

Aronya meyve suyu ve püresi olarak da tüketilebilir. Ayrıca aronya elma, çilek ya da farklı meyve suları ile birleştirebilerek de tüketilebilir.

Aronya keklere, turtalara, çörek ve pastalara eklenebiliyor.

Aronyadan reçel, konserve, marmelat yapabilirsiniz.

Aronya yaprağı da kuru meyvesi çay olarak da tüketilebilir.

Farklı kültürlerde aronyalı dondurma, aronyalı süt, aronyalı yoğurt sevilen lezzetler arasında.

Aronya kahvaltılarda da değerlendiriliyor.

Aronya muhallebi yapımında da kullanılabiliyor.

İlgili Haberler
Profesör açıkladı: Eris varyantının yayılım özelliği çok fazladır
Tevfik Özlü’den Eris varyantı açıklaması: Öldürmüyor
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti Magazin
Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti
Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı Güncel
Antalya'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli Güncel
Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi açıklama. Yabancı öğrenci sayısı 977 bin, 790 bini Suriyeli
Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu Güncel
Bıldırcın kuşunun korkulu rüyası dükkana girdi. İlgi odağı oldu
Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı Güncel
Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı Siyaset
CHP İzmir İl Kongresi karıştı. Tunç Soyer korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı