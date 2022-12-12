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Fırtına çıktı bakın neyin rekoru kırıldı. Tüm zamanların en üst seviyesine çıktı

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 207 bin 906 megavatsaatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yüzde 27,8'i rüzgar enerjisi santrallerinden geldi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:50
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Tüm zamanların en üst seviyesine çıktı. Fırtına çıktı bakın neyin rekoru kırıldı

Fırtına çıktı bakın neyin rekoru kırıldı. Tüm zamanların en üst seviyesine çıktı
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Hafta sonu meteoroloji uyarmıştı, İşte bu uyarının ardından bir rekor rüzgar enerjisinden geldi. Rüzgar enerjisinden tüm zamanların elektrik üretimi rekoru geldi.

Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı[. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 207 bin 906 megavatsaatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yüzde 27,8'i rüzgar enerjisi santrallerinden geldi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 747 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 27,8 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini, yüzde 21,4 ile ithal kömür, yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 207 bin 906 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 21 Kasım'da 204 bin 375 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı

Günlük bazda tüketim ise dün 759 bin 449 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 35 bin 785 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 204 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.Dün 19 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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