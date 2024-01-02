Tüm zamları unutun akaryakıta bir zam daha geliyor tarih belli oldu

2023 yılında akaryakıt fiyatları tarihi rekorlar kırdı. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira 81 kuruş, motorinin litresi 18 lira 59 kuruş iken, seçimlerden sonra art arda gelen zamlarla bu rakamlar katlandı. Şimdi de otomatik ÖTV artışı nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bir darbe daha vurulacak.

Sektör kaynakları, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren motorin, benzin ve LPG’ye 3 TL’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geleceğini duyurdu. 20 Aralık Çarşamba günü benzine 1 lira 49 kuruş, 22 Aralık Cuma günü de motorine 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.

Zamların haksız olduğunu düşünen bir SGK emeklisi şöyle konuştu: “Evim kira, çalışarak geçinebiliyorum. Devlet bana 5 bin TL’lik Cumhuriyet ikramiyesi verdi ama çok da zorladı. Şimdi de motorine 3 TL zam yapacak. Bu devlet SGK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 10 zam yapmaz, memur emeklisine yapar. Bu ayırımcılık değil mi? Ben olsam memur emeklisine indirimli motorin verir, diğer emeklilerden de farkını alırdım.”

Aynı emekli, devletin SGK ve Bağ-kur emeklisine üvey evlat gibi davrandığını, kendilerini inek gibi sağıp oy aldığını söyledi. Emekli konuşmasını şu sözleriyle tamamladı: “Bize de insanca zam yapsınlar. Enflasyon farkını verip sonra onlara iyi zam yapacağız demek mantıklı değil. Burada ‘ver oyu kap zammı’ diyorlar bize. Bizi garanti oy deposu sanıyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü aç ayı oynamaz” dedi.