Tümü kapatıldı. Kurban Bayramı öncesi alarma geçildi

Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta bulunan tüm hayvan pazarları şap hastalığı tehlikesi nedeniyle tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

Tümü kapatıldı. Kurban Bayramı öncesi alarma geçildi

İHA'nın haberine göre; Hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olma özelliğine sahip Sivas'ta hayvan pazarları yaklaşık 10 gün gibi bir süre kapatılacağı ve Kurban Bayramı'na az bir süre kala açılacağı bilgisine ulaşıldı.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Çerçevesinde hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarına karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Şarkışla hayvan pazarı olmak üzere Sivas il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

Kurban Bayram'ı öncesi hayvan pazarlarının kapatılması satıcılar tarafından şok etkisi oluştururken kapatılan hayvan pazarları sessizliğe büründüğü ifade edildi.

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