Tunç Soyer: Bir kira bir yuva kampanyasının internet sitesine dün akşam 3 milyon 700 bin siber saldırı oldu

Halk TV’de depremzedeler için ‘Bir Kira Bir Yuva’ adında bir kampanya düzenlendi. Özel yayında 28 bin 466 depremzede ailenin bir yıllık kirasını karşılayacak bağış toplandı. Ayrıca binlerce aileye de destek verilebilecek yardım toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer özel yayın sonrası yaptığı açıklamada hedeflerinin üzerine çıktıklarını söyledi. Soyer, 33.098 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandığını bildirdi. Soyer’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon ₺ topladık. Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız.”

“BU İYİLİKLE KÖTÜLÜĞÜN MÜCADELESİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer bugün yaptığı son açıklamada ise dün akşamki yardım kampanyası ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı açıkladı. Soyer, kampanyanın internet sitesine 3 milyon 700 bin siber saldırı gerçekleştiğini söyledi. Halk TV canlı yayınında konuşan Soyer, “Bu iyilikle kötülüğün mücadelesi” dedi.