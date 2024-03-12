Tunç Soyer kaygılım dedi. İzmir'deki son anket sonuçlarını paylaştı

CHP'nin yeniden aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Mirgün Cabas'ın YouTube kanalında soruları yanıtladı.

İzmir'de CHP'nin Cemil Tugay'ı tercih ettiği aday belirleme sürecine ilişkin iki kırgınlığı olduğunu belirten Soyer, "2 şeye kırgınım. Biri, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) belediye başkan adaylığı görüşülecekken, 5 dakika önce 'Sizin isminiz girmeyecek MYK'ya' diye bana haber verildi. İkincisi de bu kadar süreç yaşandı, bir teşekkür edilmedi. Bunlara çok kırgınım" diye konuştu.

"FARK AZALIYOR"

İzmir'de CHP adayıyla AKP adayı arasındaki farkın da azaldığını belirten Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"Anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum. Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Dolayısıyla da biraz kaygılıyım. Sandığa giderken son dakika nasıl şekillenir, CHP’ye oy vermiş seçmen iradesini nasıl ortaya koyar onu bilemem. İktidar partinin kullandığı dil çok önemli. Cumhurbaşkanı genel seçimlerde kutuplaştırıcı dil kullanmıştı. Bu dil siyasi partilerin tabanlarını konsidile etmesini kolaylaştırdı. Ama şimdi dikkat ediyorum iktidar partisinin böyle bir söylemi, dili yok. Böyle devam ederse siyasi partilerin kendi tabanlarını konsolide etme imkanı azalır. Çünkü bu çatışma iki taraflıdır. Bir siyasi parti istediği kadar kendi kitlesini konsidile edecek bir dil tutturmaya çalışırsa çalışsın karşı taraf bu noktaya gelmiyorsa o bir sonuçsuz girişim haline dönüşür. Sonucu belirleyecek olan bu olacak. Seçime yaklaşırken iktidar bu dilini değiştirir de daha da ayrıştırıcı bir dil kullanmaya başlarsa o zaman CHP seçmeni konsolide olurlar. Tek etken tabiki bu olamaz. Tunç Soyer’e kızıp AKP’ye oy vereceğim diyen tabii ki vardır ama düşük bir orandır."

CEMİL TUGAY'A YANIT

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" eleştirisine de yanıt veren Soyer, "Anketlerden başarısız çıkmış olmam nedeniyle aday gösterilmediğim ifade edildi. Onun için sütte leke var onda leke yok denen bir adayın yanında durmam ona zarar verir. Sonuçta eğer ben başarısızsam, başarısı için yola çıkmış adaya varlığım zarar verir. Bu işin bir tarafı. Buna rağmen CHP’li bir başkan olarak ve görevi bırakacak bir başkan olarak, başkanı adayını davet edip kendisine tüm genel sekreter yardımcılarını, genel müdürleri karşısına dizip brifing vermek istedik. Ne yazık ki iki kez takvimi uymadı. Ondan yeni bir tarih bekliyoruz. Biz ona belediyenin her genel sekreter yardımcısının kendi alanıyla ilgili neler yaptığını, planlarını anlatmasını istiyoruz. Eli dolu olsun ve bilsin, kurumsal yapı nasıl çalışıyor ve bundan sonrası için vizyonumuz nedir... Ama denk gelemedik. Vereceğim en anlamlı destek bu olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN ROLÜ VAR MI?

Soyer ayrıca, "Cemil Tugay’ın kampanyasında görünmüyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasında görünüyorsunuz. Sizin aday gösterilmeminizde İmamoğlu’nun payı yok mu?” sorusunu da yanıtladı.

Soyer, "Bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Bana kendisinin de ifadesi böyle. Ben de buna inanıyorum. Kendisi İzmirle ilgili bir müdahalede bulunmadı. Ekrem Bey’in davetiyle kampanyasına katıldım. İzmir’de aday gösterilmediğim için kampanya sırasında görünür olmanın çok anlamı yok. İmamoğlu ve Özgür Özel aralarında ayırmış olarak görüyorum. Adaylık belirleme sürecinde İstanbul üzerinde daha söz sahibi olmak istemiş anladığım kadarıyla. Ege’de de o müdahil olmak istememiş. Ya da Özgür Bey daha fazla müdahil olmak istemiş. Bunlar varsayım. Ekrem Bey'in İzmirle ilgili müdahalesi olmamış" şeklinde yanıt verdi.