Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Randevu istedim, açık açık söyleyeceğim

Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı hakkında konuştu. Soyer, “Kendisinden randevu istedim. Gidip göreceğim. Kendisine de aynı bu şekilde açık açık söyleyeceğim." İfadesini kullandı.

Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Randevu istedim, açık açık söyleyeceğim

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile gerçekleştirdiği görüşmeden detaylar aktardı.

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından CHP'de aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu birçok isim, 'değişim' çağrısını dile getirmeye başlamıştı.

Bu süreçte çoğunlukla sessiz kalan Soyer ise, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yöneltilen "Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusuna "Kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum" yanıtını vermişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na "CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalması gerektiğini söylediniz. Sayın Başkan bunda samimi misiniz?" diye sorduğunu belirten Altaylı, karşılığında aldığı yanıtı şöyle paylaştı:

"Tam cümlem bu değil' dedi ve ekledi, 'Yerel seçimlere kadar.'

Tunç Soyer’in düşüncesi şu idi.

'Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden hemen sonra genel başkanlığı bırakacağını şimdiden açıklamalı ama yerel seçimlere kadar genel başkanlığı sürdürmeli idi. Yerel seçimlerde adayları belirlerken de, parti içi demokratik süreçleri sonuna kadar işletmeli idi.'

Yani Kılıçdaroğlu’nun bırakma takvimi şimdiden açıklanmalı ama yerel seçim öncesi parti içinde bir liderlik ve örgüt mücadelesi olmamalı idi.

'İMAMOĞLU DA FARKLI BİR TALEPTE BULUNMUYOR, YAVAŞ'IN KARŞI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM'

'Seçime kadar Kılıçdaroğlu' aslında CHP içinde genel kabul gören bir söylem. Şu anda değişimi en çok isteyen kişi gibi görünen Ekrem İmamoğlu da farklı bir talepte bulunmuyor. CHP’nin iç meselelerine fazla karışmayan Mansur Yavaş’ın da bu düşünceye karşı olduğunu zannetmiyorum.

Ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ne Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar farklı bir şey söyler. CHP’nin iyiliğini isteyen herkes bunu kabul edecektir.”

“KENDİSİNDEN RANDEVU İSTEDİM, GİDİP GÖRECEĞİM”

Tunç Soyer, Fatih Altayı’nın “Bu fikrinizi Kemal Bey biliyor mu?” sorusuna ise;

“'Kendisinden randevu istedim. Gidip göreceğim. Kendisine de aynı bu şekilde açık açık söyleyeceğim” yanıt verdi.

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