Tunca Nehri'nde su seviyesi azaldı atılan çöpler ortaya çıktı

Edirne'nin önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri'nde su seviyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 6 metreküp/saniyeye düştü. Meriç Nehri'ndeki su seviyesi ise 44 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri kuruma noktasına gelirken, köprünün olduğu bölge çöplerle kaplandı. Nehrin içerisine plastik şişelerden, araç lastiğine, koltuğa kadar birçok atık görüldü.

'BU HAYATI ELİMİZLE ZEHİRLİYORUZ'

Nehirlerde amatör balıkçılık yapan Selçuk Kahvecioğlu, atıkların insan sağlığını ve doğal yaşamı tehdit ettiğini belirterek, "İnsanların doğaya, hayvanlara, tüketmiş olduğumuz suya saygı duyması gerekiyor ki; bu suyla ürünlerimizi suluyoruz, bahçemizi suluyoruz ve her anlamda kullanıyoruz. Su hayattır ama bu hayatı bir şekilde elimizle zehirliyoruz. Nasıl zehirliyoruz; suya attığımız katı atıklarla, plastik atıklarla, kanalizasyon atıkları ile baktığımız zaman suyun içerisinde bin bir çeşit atık var" dedi.

'DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR DÜŞÜK GÖRMEDİM'

Edirne'nin gerekli yağışı almadığını ve bu yüzden nehirlerdeki su seviyesinin düştüğünü söyleyen Kahvecioğlu, "Nehirde uzun süredir su seviyesi düşmeye devam ediyor. Hem suda yaşayan canlıları hem bizi hem de çiftçilere olumsuzluk teşkil etmekte. Daha önce su seviyesini hiç bu kadar düşük görmedim. Son 2 yıldır giderek su seviyeleri azalıyor" diye konuştu.

'ŞU AN İÇİN NEHİRLERİN DEBİSİ ÇOK DÜŞÜK'

Edirne'de sulama kooperatifi üyesi olan Okan Paçor ise, "Bu yıl kuraklıklar, çok ciddi anlamda bizleri etkiledi. Gerek arazi sulamasında gerekse ürün verim ve yağ oranlarında, çok zor bir yıl yaşadık. Bu sadece çiftçilik anlamında değil; hayvanlar açısından bakıldığında da nehir içerisindeki canlıların hayatında tehlike yaratıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok yağış alan bölgemiz, son 4-5 aydır hiç yağış almadı. Kış aylarında seddelerde patlamalar oluyordu. Ekili olmayan araziler zarar görüyordu. Bu kış onları yaşamadık ama yaz anlamında çok büyük kuraklığa şahit olduk. Bunlar da çiftçiyi çok zor durumda bıraktı. Şu an için nehirlerin debisi çok düşük. Sulama sezonu bitti ancak bu böyle devam ederse, önümüzdeki yıl daha büyük bir tehlike oluşturacak" dedi.