Tuncay Özkan’ın o videosu yeniden gündem oldu. CHP kaybetti ortalık karıştı

CHP'de İletişimden Sorumlu Genel Başkanı Tuncay Özkan'ın 4 ay önceye ait bir videosu ortaya çıktı. Erdoğan'ın oy oranının düştüğünü iddia eden Özkan, "Makul bir insan çıktığında, o çift kale maçı, yeni çıkan oyuncu kazanır" ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan’ın o videosu yeniden gündem oldu. CHP kaybetti ortalık karıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından CHP'de ‘istifa’ sesleri yükselirken sosyal medyadaki bir iddia gündem oldu. İddiaya göre "başarısızlığın nedeni CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan" denildi.

“DANIŞMAN OLARAK SİCİLİ PEK PARLAK DEĞİL”

Kanaltürk TV’yi FETÖ’cü Akın İpek’e satan Tuncay Özkan hakkında Fatih Altaylı, "Köstebek meselesini bilmem ama danışman olarak sicili pek parlak değil, onu bilirim." ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında Özkan’ın, AKP milletvekili Hulki Cevizoğlu’nun “Suriyeliler Raporu"nun medyada yayınlanması için seferber olduğunu ve yakın çevresine dağıttığını Türkiye Odatv’den okumuştu.

Tuncay Özkan ile ilgili 4 ay önceki bir video ortaya çıktı. Özkan, Erdoğan ile ilgili yüzde 26 oyu olduğu iddiasını ortaya attığı videoda, karşısına çıkacak adayın seçimi kazanacağını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Özkan'a tepkiler geldi. Özkan videoda şunları söyledi:

“NEYİN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VEREN BİR HALKIN…”

"Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Erdoğan %26 gözüküyordu. Bazı direnç noktaları vardı. 29'da direniyordu. Bugün ham haliyle, dağıtılmalar vs, 26 gözüküyor, karşısında kimse yokken. Böyle baktığın zaman zaten halk karar vermiş. Neyi değiştireceğini görmüş, neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten o çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır."

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