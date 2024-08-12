Tuncay Şanlı havalara uçtu

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümraniyespor, Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Çorum FK’yı ağırladı. Hekimbaşı Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.
Ümraniyespor’a galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Barış Ekincier ve 55 ile 86. dakikalarda Georgi Minçev’den geldi. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, hanesine 3 puan yazdırırken, Çorum FK lige puansız başladı.
Gelecek hafta Ümraniyespor, Şanlıurfaspor’a konuk olacak. Çorum FK ise Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.
Stat: Spoint Ümraniye
Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Mustafa Eser, Bardhi (Dk. 85 Hoti), Serkan Göksu (Dk. 90 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Soukou, Barış Ekincier (Dk. 66 Batuhan Çelik), Minchev (Dk. 90 Melih Okutan)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 84 Ahmethan Köse), Geraldo (Dk. 84 Avounuou), Boudjemaa (Dk. 71 Sonko), Suat Kaya (Dk. 71 Eren Karadağ), Kasongo (Dk. 43 Verheydt)
Goller: Dk. 23 Barış Ekincier, Dk. 55 ve 86 Georgi Minçev (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı Kart: Dk. 78 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)