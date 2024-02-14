Tunceli Valiliği: Erzincan’a geçişler bu tarihe kadar yasak

Kaynak: Haber Merkezi
Tunceli Valiliği: Erzincan’a geçişler bu tarihe kadar yasak
Toprak altındaki madenciler için çalışmalar devam ederken Tunceli Valiliği, Erzincan'a geçişleri yasaklandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması yaşandı. 9 işçi toprak altında kaldı. Dünden beri işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Valiliği, Erzincan'a geçişleri 18 Şubat'a kadar yasakladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde KISITLANMASI kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan 800 metre hareket ettiği belirtilen yığının siyanür ve sülfürik asitle yıkanmış malzemelerden oluşması kamuoyunda endişelere yol açıyor. Toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmaması için önlem alındığı açıklandı.

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