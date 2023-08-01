Tunceli'de bozayı insanlarla piknik yaptı

Tunceli Munzur Vadisi’nde kamp ve piknik alanına gelen bozayı işletme sahipleri tarafından karnı doyurulduktan sonra sessizce geri gidiyor.

KAYNAK: İHA
Tunceli'de bozayı insanlarla piknik yaptı

Tunceli’de bir bozayı, iki aydan beri Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yer alan Halvori gözelerindeki kamp ve piknik alanına geliyor.

“BAŞKAN AYI”

Köpeklerin alana sokmak istemediği ayı, köpekleri savdıktan sonra işletme sahiplerinin verdiği etlerle karnını doyuruyor. 'Başkan' ismi verilen bozayıyı besleyen işletme sahiplerinden Ahmet Memicil, “İki aydan beri düzenli şekilde buraya geliyor.

Önceleri uzaktan besliyordum ancak daha sonra bana alıştı ve artık daha yakınına kadar giderek rahatça besleyebiliyorum” dedi.

aw946388-01.jpg

“AYIYA YANAŞMAYIN”

Vatandaşlara ayıya çok yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunan Memicil, “Sonuçta yaban hayvanı. Ben sürekli beslediğim için bana alıştı. Ancak yaban hayvanı olduğu için zarar verebilir. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve ayıya yanaşmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

2 yaşında olduğu belirtilen bozayı, karnını doyurduktan sonra yeniden doğal ortamına dönüyor.

aw946388-02.jpg

klsksc.jpg

oplsosipljopogp.jpg

Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Samsun'da şap alarmı Güncel
Samsun'da şap alarmı
Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tarzı olay oldu. Gözündeki morluk dikkat çekti Magazin
Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tarzı olay oldu. Gözündeki morluk dikkat çekti
Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Dünya Altın Konseyi açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Dünya Altın Konseyi açıkladı
Ünlü senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlanıyor Magazin
Ünlü senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlanıyor
Rus turistin odasından çıkanlar çalışanlara ‘pes’ dedirtti. Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay Güncel
Rus turistin odasından çıkanlar çalışanlara ‘pes’ dedirtti. Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay
Doksuri Tayfunu Çin'e ulaştı. Filipinler'de ölü sayısı 25'e yükseldi Dünya
Doksuri Tayfunu Çin'e ulaştı. Filipinler'de ölü sayısı 25'e yükseldi
Bilim insanları koronayı tarihi edecek keşfi gerçekleştirdi Covid-19
Bilim insanları koronayı tarihi edecek keşfi gerçekleştirdi