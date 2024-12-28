Tunceli’de kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı! 28 Aralık 2024

Tunceli’de 2 gündür süren yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kent merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt gibi ilçelerde ise daha fazla oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Yağış nedeniyle 222 köy yolunda ulaşım tamamen durdu. Tunceli Valiliği, İl Özel İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan temizlik çalışmalarına hız verdi.

Tunceli’nin farklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle toplam 1559 kilometre uzunluğundaki 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 42, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 38, Mazgirt’te 32, Hozat’ta 22, Nazimiye’de 21, Pertek’te 19, Çemişgezek’te ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bu yolların tekrar açılabilmesi için 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karayolları 86’ncı Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, ilçe ve şehirlerarası yollarda temizlik çalışmalarını yürütüyor. Özellikle Tunceli-Erzincan kara yolunda, 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipiyle mücadele eden ekipler, sürücüler için yolu açtı. Dağ yamaçlarında biriken karı kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen ekipler, Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezindeki mahalle yollarında kar temizliği yapıyor. Ekipler, her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, çocuklar hafta sonunu karın tadını çıkararak geçirdi. Kar yağışı, sokaklarda poşetle kayarak eğlenceye dönüşürken, çocuklar karla kaplı sokaklarda kaymanın keyfini sürdü. Ekiplerin karla mücadelesi ise hızla devam ediyor.

Tunceli Valiliği, kar yağışının hafta sonu boyunca devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Yetkililer, olası kar kazaları ve trafik aksaklıkları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını ve yola çıkmadan önce gerekli hazırlıkları yapmalarını tavsiye etti. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.