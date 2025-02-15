Tunceli'de korkunç silahlı kavga

Olay, 13 Şubat'ta Tunceli Tar Deresi mevkisinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada A.Ç.G. ve H.A. bacaklarına, C.A. ise eline isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Olaya karışan 8 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç.G. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.