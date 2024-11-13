Tunceli’de ’sis’ görsel şölen oluşturdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de ’sis’ görsel şölen oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kentin dört mevsimi en güzel geçiren ilçelerinden biri. Munzur Nehri boyunca uzanan ilçede, sonbaharla birlikte ovaya inen sis ve pus kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Akın Gedik o anları kayıt altına aldı.

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Gedik: "İlçemizin dört mevsimi ayrı güzellikler sunuyor. Bizler de bu güzellikleri kayıt altına alarak başka insanlarla paylaşmanın keyfini yaşıyoruz" dedi.

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Gedik, sonbaharla birlikte zaman zaman ilçenin içinde kaybolduğu benzeri manzaraların çok sık yaşandığını söyledi.

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