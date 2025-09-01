Tuncer Bakırhan'dan gündemi sallayacak Öcalan talebi! Bebek katili için bunu da istediler

Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu'nun, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında gerçekleştirdiği mitingde açıklamalarda bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan için, "Öcalan’ı 12 metrekarelik bir hücreye hapsedemezsiniz; kendi halkıyla buluşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Barış ve özgürlük için birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Öcalan çağrısıyla umutsuzluğu dağıttı, büyük bir sorumluluk aldı. Ortadoğu kan gölüne döndü. Tüm bunların ortasında Öcalan barış çağrısında da bulundu" sözlerini sarf etti.

Tuncer Bakırhan şunları söyledi:

"YASAL DÜZENLEMELERDEN KİMSE KAÇAMAZ"

Yeni bir dünya kuruluyor. Bunu okumayan kaybeder. Yeni dönemin en güvenli limanı da barıştır. Toplar, tüfekler, sınırdaki tel örgüler güvenliği sağlamıyor. Barış, emektir, katledilen kadının katledilmesini önlemektir. Barış mücadeledir. Öcalan’ın barış sorumluluğunun yükünü paylaşacağız. Urfa’nın bu sıcağına rağmen on binler bu alanda. Buradan iktidara diyeceğimiz şu, dilimizi, irademizi ve haklarımızı kabul etmelisiniz. Bunu inkar etmekten vazgeçmelisiniz. Çünkü bu halk yıllardır bu haklarından vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Artık yasal düzenlemelerden kimse kaçamaz.

"KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEMELİ ONUNLA GÖRÜŞMELİDİR"

Barış güzel sözlerle değil icraatlarla olur. Böyle bir yere ulaşır. İktidarın, halkımızın iradesine saygı gösterip kabul etmesini talep ediyoruz. Öcalan’la görüşmelerin önünün açılması lazım. Öcalan’ın görüşleri birleştirici bir hayat modeli öngörüyor. Yine Komisyon bir an önce Öcalan’ı dinlemeli onunla görüşmelidir.

"ÖCALAN'I 12 METREKARELİK BİR HÜCREYE HAPSEDEMEZSİNİZ"

Komisyonda neredeyse tüm partiler var. Komisyon barışa uygun adımları atmalıdır. Biz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. İrlanda’da örneği var. Barışı silahı elinde bulunduranlarla yapmışlardı. Bugün Öcalan’la görüşmek zorundalar. Öcalan’ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücreye hapsedemezsiniz.

"UMUT HAKKI TANINMALIDIR"

Öcalan’ın kendi halkıyla buluşması gerekiyor. Sıkıntıyı çözen taraf olmalıyız. Öcalan’ın ‘umut hakkı’ artık tanınmalıdır. Barış mücadeleyle kazanılır. Durarak bu süreci kazanamayız. 40 yıldır verdiğimiz mücadeleden daha büyük bir mücadele ortaya koymalıyız ki bu topraklara barış gelsin."