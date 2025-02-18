Tüpraş temettü rakamlarını açıkladı

Kaynak: AA
Tüpraş temettü rakamlarını açıkladı

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. açıklama yaparak KAP'a 2024 yılı kar payı dağıtım önerisini duyurdu.

Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun kar payı dağıtım önerisini duyurdu.

Buna göre 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

Net 6,6172041 TL olan 1. taksit için teklif edilen tarih 28 Mart, net 6,3084013 TL olan 2. taksit için tarih 30 Eylül

Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun şekilde piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak; dağıtılması önerilen toplam 29.300.000.000,00 TL'nin iki taksitte ödenmesi ve bu kapsamda %51,19'una isabet eden 15.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 28 Mart 2025, %48,81'ine isabet eden 14.300.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2025 olarak belirlenmesi hususlarının yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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