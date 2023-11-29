TÜPRAŞ’dan dev borçlanma. Yönetim kurulu karar aldı SPK'ya başvurdu

Tüpraş'ta dev bir borçlanma için düğmeye basıldı. TÜPRAŞ 10 milyar TL’ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı için SPK’ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
TÜPRAŞ’dan dev borçlanma. Yönetim kurulu karar aldı SPK'ya başvurdu

Türkiye'nin en büyük vergi mükelleflerinden TÜPRAŞ büyük bir borçlanmaya hazırlanıyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Tüpraş 10 milyar TL’ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı için bugün Sermaye Piyasaları Kurulu SPK'ya başvurdu.KAP açıklama yolladı.

Tüpraş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklamaya göre, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılması düşünülen borçlanma araçları TL cinsinden, 5 yıl vadeye kadar farklı vadelerde olabilecek.

Açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tarafından 10.11.2023 tarihinde; Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde ve 10.000.000.000 TL tutara kadar 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır” denildi.

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