Tur otobüsü ile midibüs çarpıştı

Kaza, sabah saat Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkiinde oldu.
Ankara’dan Tarihi Gelibolu Yarımadası’na şehitliklere ve savaş alanlarına ziyarete gelen Hacı Ali Karslı idaresindeki tur otobüsü, Gelibolu’dan Eceabat’a seyir halindeyken, Eceabat’tan Gelibolu istikametine giden yolcu midibüsü ile çarpıştı.
Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi. Tur otobüsü ile yolcu midibüsünde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatmış oldu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattığını belirtti.