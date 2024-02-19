Tur otobüsü ile midibüs çarpıştı

Kaynak: İHA
Tur otobüsü ile midibüs çarpıştı
Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen bir tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmadığı belirtildi. Otobüs ile midibüste maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saat Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkiinde oldu.

Ankara’dan Tarihi Gelibolu Yarımadası’na şehitliklere ve savaş alanlarına ziyarete gelen Hacı Ali Karslı idaresindeki tur otobüsü, Gelibolu’dan Eceabat’a seyir halindeyken, Eceabat’tan Gelibolu istikametine giden yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi. Tur otobüsü ile yolcu midibüsünde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatmış oldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattığını belirtti.

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