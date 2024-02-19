Tur otobüsü ile midibüs çarpıştı

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen bir tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmadığı belirtildi. Otobüs ile midibüste maddi hasar oluştu.