Tur otobüsünde can pazarı! Yolcular camları kırıp kaçtı

Kaza, saat 05.00 civarında Isparta-Afyon kara yolunun 25’inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi. Günübirlik gezi için yolcu taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki bazı yolcular, camları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki hastanelere götürüldü.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.