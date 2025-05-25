Tur otobüsünde can pazarı! Yolcular camları kırıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tur otobüsünde can pazarı! Yolcular camları kırıp kaçtı

Isparta’da günübirlik bir geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 civarında Isparta-Afyon kara yolunun 25’inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi. Günübirlik gezi için yolcu taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsteki bazı yolcular, camları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki hastanelere götürüldü.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Tur otobüsünde can pazarı! Yolcular camları kırıp kaçtı

Tur otobüsünde can pazarı! Yolcular camları kırıp kaçtı

Son Haberler
FC25'te Türk rüzgarı dinmek bilmiyor: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün TOTS kartları büyüledi
FC25'te Türk rüzgarı dinmek bilmiyor: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün TOTS kartları büyüledi
Kurban pazarının gözdesi ‘Şampiyon’ oldu
Kurban pazarının gözdesi ‘Şampiyon’ oldu
27 yıl hapisle aranan firari Konak’ta yakalandı
Firari hırsız polise takıldı!
Sinan Engin'den Ali Koç'a destek
Sinan Engin'den Ali Koç'a destek
Trabzonspor'a Batista Mendy piyangosu! Fransızlar duyurdu
Trabzonspor'a Batista Mendy piyangosu! Fransızlar duyurdu