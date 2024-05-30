Turan Yaldır: 'İYİ Parti’nin ve Hazim Turan başkanımızın zaferinin önüne geçemeyecekler'

Aksaray - Metin Kurt - YENİÇAĞ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM kürsüsünden 2 Haziran tarihinde tekrarlanacak olan Güzelyurt seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yaldır yaptığı konuşmada, “Kıymetli Güzelyurtlu hemşehrilerim, bugün size Türkiye Büyük Millet Meclisinden sesleniyorum.35 yıl önce ilçe statüsüne kavuşan Güzelyurt’umuz Aksaray’ımızın maalesef ki en geride kalmış ilçesi durumundadır. Doğası da, tarihi de, kültürü de, insanı da adı gibi güzel olan Güzelyurt ilçemizin keşke hizmetler ve devlet yatırımları noktasında bahtı da güzel olsaydı.

Yaldır, "Güzelyurt, yatırım ve hizmetlerin en güzelini hak ediyor ama maalesef ki 20 küsür yıldır mevcut iktidara verdiği çuval çuval oyun ve desteğin karşılığını ne yazık ki hizmet olarak alabilmiş değil. İktidar partisi tarafından yıllarca üvey evlat muamelesi gören Güzelyurt’umuz bugünlerde seçim yenilenmesinden kaynaklı olarak ziyaretlerle pek de bir kıymetli hale geldi" ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR GÜZELYURT’UN 5 YILINI DAHA HEBA ETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR”

Yaldır, "Güzelyurtlu hemşehrilerimiz tıpkı Aksaraylı hemşehrilerimizin kara treni beklediği gibi 20 küsür yıldır hizmet ve hatırlanmayı bekliyor. İktidar, sanki Güzelyurt’un yıllarını heba etmemiş gibi, bir 5 yılını daha heba etmek için var gücüyle mücadele ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sandıktan zaferle çıkan İYİ Parti Belediye Başkan Adayımız Hazim Turan beyefendi’nin hakkını gasp ediyorlar. Yani Güzelyurt’un hakkını gasp ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİ HİLE İLE İPTAL ETTİRENLER 2 HAZİRAN’DA SANDIĞA GÖMÜLECEK”

Turan Yaldır, “Bilerek ve isteyerek kısıtlı iki vatandaşımıza oy kullandırarak kaybettikleri seçimi yaptıkları hile ile iptal ettirenler inanıyorum ki 2 Haziran’daki seçimde de ilk seçimde olduğu gibi sandığa gömülecekler ve tarihi bir farkla İYİ Parti’nin ve Hazim TURAN Başkanımızın zaferinin önüne geçemeyecekler.Yıllardır gelen bir hizmet yok, ama 31 Mart seçimlerinden sonra sürekli bir iktidar milletvekili ya da siyasi geliyor.

Seçimi iptal ettirenler Güzelyurt’un yolunu bu vesile ile hatırlamış oldular. Umarım seçimden sonra da seçim sonuçlarına bakmaksızın yine unutmazlar" ifadelerini kullandı.

"AKYAMAÇ YOLUNU BİZ YAPACAĞIZ!"

Yaldır, “Geçtiğimiz hafta Güzelyurt’umuzda misafir ettiğimiz İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu’nun da siz kıymetli hemşehrilerimize söz verdiği üzere Akyamaç yolunu biz yapacağız! Aynı şekilde Narlıgöl kızıl kilise arası ve Güzelyurt merkezden gölet arasındaki yolu da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yaldır, “Turizm yatırımlarıyla işsiz gençlerimize yeni iş kapıları açarken, tekstil ve sanayi yatırımları ile ilçemize katma değer katacak, gelişimine katkı sunacağız. Ulaşım projelerinden, kadın ve genç aktivite merkezlerine, emekli yaşam merkezlerinden, kapalı semt pazarına ve Hazim Başkanımızın önem verdiği gençlerimize ve kadınlara yeni iş kapıları açacak Sera projesi gibi önemli projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Bizler de Gelverili hemşehrilerimizin milletvekili olarak daha yaşanılabilir bir Güzelyurt için bu projelerin, eksiklerin ve taleplerin tamamlanması adına TBMM başta olmak üzere her platformda bu konuların takipçisi ve savunucusu olacağız. Güzelyurt’a geciken yatırımların gelmesi için tüm kapıları Hazim Başkanımızla omuz omuza verip aşındıracak ve Allah’ın izniyle Güzelyurt’un hakkını söke söke alacağız!” dedi.