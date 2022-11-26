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Turan Yazgan'ı anma gecesinde Orhan Türkdoğan'a ödül

Türk dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Turan Yazgan, sonsuzluğa yürüyüşünün 10'uncu yılında anıldı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın gerçekleştirdiği anma programı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda yapıldı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:36
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Turan Yazgan'ı anma gecesinde Orhan Türkdoğan'a ödül

Turan Yazgan'ı anma gecesinde Orhan Türkdoğan'a ödül
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Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ülkü önderi Turan Yazgan'ın Türk dünyası için ne ifade ettiğini anlatan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan: "Turan Yazgan hocamız, İsmail Gaspıralı'dan bir yüzyıl sonra Türk Dünyası'nın "dilde, fikirde, işte birlik "bayrağını yeniden göndere çeken kişidir." vurgusunda bulundu.

Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Kuzey Makedonya Türk Millî Birlik Hareketi Partisi Başkanı Erdoğan Saraç, Kazakistan Miras Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bolat Mırzaliyev; Turan Yazgan hocamızın Türk Birliği yolunda ömrünün sonuna kadar yaptığı kurumsal çalışmalarına ve fikirlerine değişik açılardan değindiler. Öğrencisi Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu ile Yazar Dr. Mahmut Yıldırım da Yazgan'ın fikir ve görüşleri dile getirdiler.

"2022 Türk Dünyası Turan Yazgan Ödülü" son yüzyılın Türk sosyolojisinin anıt şahsiyeti Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a TDAV Başkanı Közhan Yazgan ve Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal tarafından takdim edildi.

Prof. Dr. Türkdoğan, konuşmasında: "Prof. Dr. Turan Yazgan, Asya ve Avrupa kıtaları arasında unutulan bir Türklüğü yeniden canlandırmıştır." açıklamasını yaptı. Program, Bakırköy Türk Müziği Konservatuvarı Vakfı korosu ve saz sanatçılarının, şefleri Çetin Körükçü yönetiminde verdikleri konser ile sona erdi.

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