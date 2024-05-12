TÜRASAŞ'tan TCDD Taşımacılık AŞ'ye onlarca yük vagonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de yerli ve milli imkanlarla üretilen vagonların TCDD Taşımacılık nezdinde ağırlıklı olarak yük taşımacılığında kullanılacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Vagonların her biri 2 adet 40 ayak konteyner yükleme ve 108 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olarak üretildi. Vagonlar, uluslararası kullanıma olanak sağlayan TSI (karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesi) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldı." İfadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, vagonlardan 2024 yılı içerisinde 200 adet üretilmesinin planlandığı söyleyerek, 2025'te 200, 2026 yılı içerişinde de 480 vagon üretileceği bilgisi aktarıldı.