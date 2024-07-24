Türbülans uçağı bu hale getirdi. Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: HavaSosyalMedya
Türbülans uçağı bu hale getirdi. Ortalık savaş alanına döndü

Şiddetli türbülans Singapore Airlines uçağını işte bu hale getirdi. Mayıs ayında meydana gelen olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, uçağın içinin savaş alanına döndüğünü ortaya koydu.

Singoper Airlines'in 21 Mayıs günü Londra-Singapur seferini yapan Boeing 777-300ER uçağı, Myanmar üzerinde şiddetli bir türbülansla sarsılmıştı. Bu olay sırasında bir yolcu hayatını kaybetmişti.

Şiddetli türbülans sonrası uçağın pilotları Singapur Changi havalimanına iniş yaptı. Uçak bakıma alınırken, kabinde çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Türbülansa giren uçakta emniyet kemeri takmayan yolcuların çoğu tavana çarpıp, düştu ve yaralandı.

Şiddetli türbülans esnasında baş üstü dolap kapakları açıldığı görüldü. Uçağın içinde hasar oluştu. Görüntülerde, uçağın içinin büyük hasar aldığı görüldü.

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