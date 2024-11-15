Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar. Her yer birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar. Her yer birbirine girdi

Danimarka, İsveç ve Norveç'in bayrak taşıyıcı şirketi İskandinavya Hava Yolları SAS Airlines türbülansa girdi ortalık savaş alanına döndü. Uçak Kopenhag'a acil iniş yaptı.

Yaşanan türbülans olayları uçakta yolculara zor anlar yaşatıyor. Önceki gün Lufthansa'nın dev Boeing 747-8 uçağı Atlas Okyanusu üzerinde türbülansa girmiş, 5'i yolcu 6'sı mürettebat 11 kişi yaralanmıştı.

İşte bu türbülans olayının hemen ardından İsveç, Danimarka ve Norveç'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirket SAS'ın Stockholm-Miami seferine yapan Airbus A-330 uçağı kalkıştan bir süre sonra türbülansa girdi

Yolcular zor anlar yaşadı. Bagaj kapakları açıldı her yer birbirine girdi. Bunun üzerine pilotlar Kopenhag'a acil iniş gerçekleştirdi. SAS Airlines'a ait yolcu uçağı türbülansa girdi uçak acil iniş yaptı.
Uçakta ortalık karışırken herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

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