Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un katıldığı canlı yayında, malvarlığını açıklayıp açıklamayacağına dair soruya verdiği cevap damga vurdu.

Canlı yayında, ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’a, "Rakibiniz Sayın Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Şu ana kadar sizden al varlığına dair bir beyan olmadı. Mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz? Bunun seçim kampanyasında size negatif etkisi olacağını değerlendiriyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Altınok, 1994 yılında aday olduğunda bir gazetenin, kendisi hakkında ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye manşet attığını ifade etti ve “ Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz.” açıklamasını yaptı.

Turgut Altınok, “Altınok’un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir.” İfadelerini kaydetti.

Türkiye’de en çok parkı olan belediyenin Keçiören Belediyesi olduğunu söyleyen Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek spor salonu yapmadığını, 4,5 buçuk yıldır da buz pateni açamadığını iletti. Altınok, “Biz Ovacık’ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara’dan çocuklar Keçiören’e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz.” dedi.

Turgut Altınok, “Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra’dan ev aldım. Londra’da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Londra’da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra’da kimin evi varsa ona sorun.” açıklamasında bulundu ve kendisinin neyi varsa Türkiye sınırları içinde olduğunu ifade etti.