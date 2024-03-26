Turgut Altınok’un açtığı kulede vatandaşlar asansörde kaldı

Vatandaşlar, temeli 2003'te atılan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok tarafından açılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nde asansörde kaldı. Duruma itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Dönemin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en uzun kulesi” olarak reklamını yaptığı ve maliyeti 350 milyon TL'yi aşan kulenin temeli 2003 yılında atılmıştı. Kule, 18 Mart’ta Erdoğan’ın katılımıyla açılmış ve inşası 21 yılda biten kule için Erdoğan, Altınok’a teşekkür etmişti.