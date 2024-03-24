Turgut Altınok'un mitingine efsane yorum. 'Altınok'un kiracıları ile buluşması'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılımıyla dün Ankara’da miting yaptı.

Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, sosyal medya hesabından ABB başkan adayı Turgut Altınok’un mitingini, ”Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor. Mitinge yüz binlerce insan katıldı. CHP'nin belediyedeki son haftası olacak gibi” sözleriyle paylaştı.

Yapılan paylaşımı alıntılayan sosyal medya kullanıcısı bir vatandaş, Özer’e verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

“TURGUT ALTINOK’UN KİRACILARI İLE BULUŞMASI”

Özer tarafından, ”Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor. Mitinge yüz binlerce insan katıldı. CHP'nin belediyedeki son haftası olacak gibi” sözleriyle paylaşılan metni alıntılayan sosyal medya kullanıcısı, “Turgut Altınok’un kiracıları ile buluşması” yanıtını verdi.

Yapılan mizahi paylaşım, kimi kesimciler tarafından büyük beğeni toplarken kimileri ise yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklayarak rakiplerinin de mal varlığını açıklaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Turgut Altınok'ta mal varlığını açıkladı. Ancak İddialara göre Turgut Altınok, kendisine ait olan ve babasından kaldığı iddia edilen 600 daireyi açıklamadı.