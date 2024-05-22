Turgutlu'da PKK propagandası yapan 9 kişiden 3'ü tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında, Turgutlu Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu operasyonlar sonucunda PKK/KCK PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen A.K. (38), Ş.E. (35), R.Ö. (20), N.A. (19), B.G. (20), A.C.A. (21), B.Z.A. (18), H.S. (32) ve I.S. (23) yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (38), H.S. (32) ve I.S. (23) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.E. (35), R.Ö. (20), N.A. (19), B.G. (20), A.C.A. (21) ve B.Z.A. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.