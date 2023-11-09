Turhan Çömez'den '1 milyon Filistinli gelecek' iddiası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’li mevkiidaşı Blinken ile Ankara’da yaptığı görüşmenin perde arkasına dair çarpıcı bir iddia geldi.

Mehmet Şahincileroğlu
Turhan Çömez'den '1 milyon Filistinli gelecek' iddiası

hr.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin meselesini görüşmek üzere geçtiğimiz Pazartesi Türkiye’ye gelmiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmüştü.

ABD’li Bakanın, Türkiye ziyareti netleştikten sonra, Filistinlilerin Türkiye’ye alınması konusunda bir öneri sunacağı iddia edildi.

turhan-comez-erdogan-in-yakin-cevresi-yurt-disina-gidiyor-62cfbafe9d47f-001.png

Ziyaret sonrası İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de kendi sosyal medya hesabından aynı iddiayı dillendirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Çömez paylaşımında:

"Yer altından çeliği ver,

Boru hatlarından petrolü ver,

Manavgat’tan suyu ver,

Kürecikten istihbaratı ver,

Konya’da askeri eğitim ver,

Sonra da, Eyyy İsrail diye kükrer,

Alırsınız 1 milyon Gazzeli’yi, olur biter.

E dünya liderliği böyle bir şey"

İfadelerini kullanırken, 1 milyon Filistinlinin Türkiye’ye alınacağını iddia etti.

Hükümet kanadından henüz bir yanıt gelmiş değil.

jyt.jpg

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek Teknoloji
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü Magazin
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı Gündem
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı Gündem
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması Ekonomi
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması