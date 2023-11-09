Turhan Çömez'den '1 milyon Filistinli gelecek' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin meselesini görüşmek üzere geçtiğimiz Pazartesi Türkiye’ye gelmiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmüştü.

ABD’li Bakanın, Türkiye ziyareti netleştikten sonra, Filistinlilerin Türkiye’ye alınması konusunda bir öneri sunacağı iddia edildi.

Ziyaret sonrası İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de kendi sosyal medya hesabından aynı iddiayı dillendirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Çömez paylaşımında:

"Yer altından çeliği ver,

Boru hatlarından petrolü ver,

Manavgat’tan suyu ver,

Kürecikten istihbaratı ver,

Konya’da askeri eğitim ver,

Sonra da, Eyyy İsrail diye kükrer,

Alırsınız 1 milyon Gazzeli’yi, olur biter.

E dünya liderliği böyle bir şey"

İfadelerini kullanırken, 1 milyon Filistinlinin Türkiye’ye alınacağını iddia etti.

Hükümet kanadından henüz bir yanıt gelmiş değil.