Kasaptan eli boş çıkan kadın Turhan Çömez’e böyle dedi: 14 Mayıs'ta görecek o gününü

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Zamlar üst üste yağarken asgari maaş cebe girmeden eriyor. Market, Pazar ve kasaplardaki fiyatlar cep yakıyor.

Son zamanlarsa kıyma ve et fiyatları aldı başını gitti. Kıyma ve dana eti 300 TL'yi buldu. Kuzu başı ise 250 TL'yi aştı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de vatandaşlar sokak röportajlarında taraflarını belli ederek ekonomik pahalılıktan dert yanıyor.

Sosyal medyada yayılan bir videoda İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’i gören bir kadın pahalılıktan isyan etti.

Kasaptan eli boş çıkan kadın Çömez’e "Bıktık artık kurtarın bizi bıktık. Çek beni televizyon göstersin kurtarın bizi bıktık bıktık. “ dedi.

"Neyden bıktınız anlatın" diyen Çömez’e yaşlı kadın böyle cevap verdi:

21 senedir böyle artık. Yokluktan, pahalılıktan bıktık. Şimdi kasaba sordum 300 TL kıyma, 330 TL sucuk. Almadım çıktım.

“Erdoğan pahalılık yok diyor ama” diyen Çömez’e kadın “He yok diyor. 14 Mayıs'ta görecek o gününü. “ dedi.