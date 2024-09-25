Turist sayısı arttı

Kaynak: Ekonomim
Turist sayısı arttı

Türkiye’ye gelen turist sayısında son 8 ayda artış yaşandı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artışla 6 milyon 825 bin 403 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artışla 6 milyon 825 bin 403 oldu.

Yabancı ziyaretçilerin yüzde 4,06'sına tekabül eden 277 bin 271'i günübirlikçi oldu.

HANGİ İLLERE GELDİLER?

Yabancıların yüzde 37,75'i Antalya'ya yüzde 26,41'i İstanbul'a, yüzde 9,95'i Muğla'ya, yüzde 7,43'ü Edirne'ye, yüzde 3,88'li İzmir'e geldi.

Ocak-ağustos döneminde ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 artışla 35 milyon 803 bin 874'e yükseldi.

8 ayda en çok ziyaretçi yüzde 34,27 ile İstanbul'a gelirken, onu yüzde 30,83 ile Antalya, yüzde 9,39 ile Edirne, yüzde 7,29 ile Muğla, yüzde 3,29 ile İzmir izledi.

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