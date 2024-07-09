Turistlere su tabancalı saldırı. İspanyollar çıldırdı

Barcelona sokakları, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürüyüş yapan göstericilerle dolup taşıyor. Protestocular "Turistler evlerinze dönün" sloganları atarak turistlerin üzerlerine su tabancalarıyla su sıktı. Diğer bir grup ise "Barselona satılık değildir" gibi sloganların yazılı olduğu dövizlerle metrelerce yürüdüler.

İspanya'da son dönemde Kanarya Adaları ve Mallorca'da da benzer eylemlere tanık olunan kitle turizmine karşı binlerce protestocu sokaklara döküldü ve bunun yerel halkın yaşam kalitesi ve yaşam maliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini kınadı.

Turizm Azalması Mahalle Meclisi adlı grubun önderliğindeki 100'den fazla yerel örgütten oluşan bir grup tarafından düzenlenen protestolarda yerel halk, turist sayısının azaltılması, yeni bir turizm modeline geçilmesi için kruvaziyer gemi terminallerinin kapatılması, turistik konaklama tesislerinin azaltılması ve turizm tanıtımına yönelik kamu harcamalarının sonlandırılması gibi 13 öneri yayımlandı.

Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni yaptığı açıklamada kitle turizminin etkisini azaltmak için gecelik turist vergisinin 4 avroya çıkarılması ve kruvaziyer gemilerindeki yolcu sayısının sınırlandırılacağını açıkladı. Collboni ayrıca Haziran ayı sonunda 10 binden fazla dairenin kısa dönem kiralama lisanslarını iptal ederek 2028 yılına kadar turistlere yönelik daire kiralamalarına son vereceğini duyurdu.

Nisan ayında Kanarya Adaları'ndaki yerel halk, aşırı turizme karşı protesto gösterisinde bulunarak , turistlerin evlerini kaybetmelerine ve çevreye zarar vermelerine neden oldukları iddiasında bulundu.

Yerel halkın ileri sürdüğü şikayetler, seyahat sektörünün pandemi kaynaklı durgunluktan çıkmasıyla son zamanlarda rekor sayıda turiste ev sahipliği yapan dünyanın dört bir yanındaki pek çok turistik nokta için de geçerli.