Turizm Bakanından canlı yayında Instagram itirafı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos’ta Instagram’a erişim engeli getirildi. Türkiye’de milyonlarca Instagram kullanıcısı 1 haftadır girişi yapamıyor. BTK, Instagram’ın katalog suçları işlediği ve bundan dolayı kapatıldığını açıklamıştı.

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve tartışılan Instagram’ın kapalı olmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İTİRAF GİBİ CEVAP

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Ersoy’a sunucu Mehmet Akif Ersoy “Instagram'ın kapalı olması turizmi etkiliyor mu?" sorusunu yöneltti.

Ersoy ise soruya itiraf gibi bir cevap verdi. Bakan Ersoy “Her olumlu şey, olumlu etkiler. Her olumsuz şey, olumsuz etkiler. Ulaştırma bakanlığımızın takip ettiği bir konu. İnşallah karşılıklı görüşmelerle anlayışla bir şekilde iki tarafın anlayışı ile kısa sürede çözülür diye umut ediyorum” şeklinde yanıt verdi.

Sosyal medyada Ersoy’un bu sözleri “Instagram itirafı” şeklinde paylaşıldı.

NELER OLDU?

Türkiye’de Instagram 1 haftadır kapalı. BTK tarafından erişime engellenen Instagram’ın katalog suçları işlediği ve bundan dolayı kapatıldığı belirtildi.

Ancak sosyal medyada yayılan iddialara göre, Hamas liderlerinden Haniye’ye yapılan taziye mesajlarının Instagram tarafından sansürlenmesinden dolayı Instagram kapatıldı. Instagram’ın ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

1 HAFTALIK ERİŞİM ENGELİNİN MALİYETİ

Öte yandan Instagram’a girilememesinin 1 haftalık maliyetini ise duyanlar şoke oluyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Instagram'ın bir haftalık kapalı kalmasının maliyetinin 396 milyon dolara ulaşabileceğini açıkladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi ise Instagram’ın kapalı olmasının maliyetinin günlük 930 milyon TL olduğunu ve bunun influencerlar aracılığıyla 1,9 milyar liraya kadar çıkabileceğini duyurmuştu.