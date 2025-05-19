Turizm cennetinde halk ayaklandı! Tatilciler otel odalarına hapsoldu

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda turizm karşıtı protestolar, yaz tatili sezonu öncesi sokakları doldurdu. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote ve Fuerteventura gibi adalarda binlerce kişi, kitle turizminin yol açtığı sorunlara karşı seslerini yükseltti. Protestolar, tatilcilerin otel odalarından çıkmaya çekinmesine neden olurken, bölgedeki sosyal ve çevresel gerginlikleri gözler önüne serdi.

Tenerife’nin başkenti Santa Cruz’da yaklaşık 7.000 kişinin katıldığı yürüyüş, “Kanarya Adaları’nın bir sınırı var” hareketi öncülüğünde düzenlendi. Göstericiler, sahil şeritlerini ve plajları doldurarak deniz kabuğu boruları, davullar ve sloganlarla kitle turizmine tepkilerini dile getirdi. Gran Canaria’da ise “Kanarya Adaları satılık değil, seviliyor ve savunuluyor” pankartları dikkat çekti. Diğer adalarda da benzer gösteriler düzenlenirken, protestolar barışçıl bir şekilde gerçekleşti.

Protestocular, adaların turizm nedeniyle kapasitesinin dolduğunu, çevresel zararların arttığını ve konut krizinin kötüleştiğini savunuyor. “Turizmden gelen para nerede?” sloganı, yerel halkın turizm gelirlerinin adil dağıtılmadığını düşündüğünü ortaya koydu. Kampanyacılar, turizme moratoryum, ekolojik vergi ve tatil kiralamalarına sıkı düzenlemeler getirilmesini talep ediyor.

Protestolar, turistler arasında endişe yarattı. İrlandalı turist Alberto Babo, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Protestolar yüzünden dışarı çıkmadım. Airbnb’de kalıyorum ve gürültüden başka bir şey duymuyorum. Umarım olaylar şiddete dönüşmez” dedi. İngiliz Mirror gazetesi, birçok turistin otel odalarından çıkmaya çekindiğini bildirdi.

Turizm karşıtı hareket, Kanarya Adaları’yla sınırlı kalmıyor. İspanya’nın diğer şehirlerinde ve Berlin gibi Avrupa başkentlerinde de benzer protestolar görülüyor. Kanarya Adaları’ndaki gösteriler, turizmin yerel halk üzerindeki etkilerine dair küresel bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.