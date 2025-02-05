Türk askeri dosta güven düşmana korku verdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından "Kış Tatbikatı-2025', 20 Ocak'ta Kars'ta başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından programı yönetilen, 3'üncü Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikata, Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, İngiltere, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Pakistan, Bulgaristan, Libya, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katıldı.

TATBİKATA KATILAN ÜLKELERİN SİLAH VE TEÇHİZATI TANITILDI

Tatbikatta; ferdî ve toplu eğitimi geliştirmek, kış şartlarında komutanlara birliklerini sevk ve idare etme imkanı sağlamak, şiddetli soğuklarda beka tedbirlerini uygulamak, birliklerin birleşik/müşterek eğitim ortamında harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, müşterek ateş desteğinin planlanması ve koordinesini takım seviyesinden kolordu seviyesine kadar sağlamak, şiddetli soğuklarda idari ve lojistik faaliyetleri icra etmek, birlik komutanlarının ve subayların uygulama süreci, durum değerlendirmesi yapma, emir verme yeteneklerini geliştirmek, havadan atma harekatı icra etmek, çığda arama kurtarma faaliyeti icra etmek, derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe konusunda dost ve müttefik ülkelerle taktik, teknik usuller ve teçhizat konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı.

Tatbikatla ilgili 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreter tarafından verilen brifingin ardından Türkiye ile birlikte fiili tatbikata katılan ülkelerin silah ve teçhizatı tanıtıldı.

ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLARDAN SIZMA

Atak helikopterlerinin atışlarının andından genel maksat helikopterleri komandoları tepelere indirdi. İnsansız hava araçlarıyla keşfi yapıldıktan sonra patlatılan mağaraya giren askerler, arama gerçekleştirdi. Helikopterle halatlı iniş yapan özel kuvvetler, güçlü duvar tekniğini kullanarak yaklaştıkları meskun mahaldeki binalarda arama yaptı. Tatbikatta Azerbaycan, Bosna, İtalya, Kosova ve Pakistan silahlı kuvvetlerine ait askerler keskin nişancı atışı yaptı. Tatbikat alanında Yonca Tepe olarak bölgedeki 4-5-6 ve 7 numaralı hedeflere F-16 atışı yapıldı. Topçu birlikleri, bölgedeki hedefleri başarılı atışlarla vurdu. Tatbikatta havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, askerleri yer değiştirme, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütüldü.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikatta özel kuvvetler ve komandolar senaryo gereği sızma faaliyeti icra etti. Senaryo gereği; özel kuvvetler ve komandolar, edindiği istihbaratın ardından düşmanların bulunduğu bir binaya sızma operasyonu gerçekleştirdi. Karla kaplı zeminde ilerleyen askerler, binayı patlayıcı döşeyerek, aldı. Kontrollü olarak patlatılan binayla düşmanın irtibatını kesen komandolar, sızma faaliyetini başarıyla tamamladı. Çalışma, zorlu hava koşullarında askeri kapasitenin test edilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Tatbikatta, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesi hedeflendi.

İLK KEZ KULLANILDILAR

Tatbikatta ilk kez paramotor, Zma-x İKA, Barkan İKA, Boyga İHA, Uma keşif gözetleme, Dragoneye 2, Kafes korumalı İHA, Aslan 3 İKA, Milked ve Nefer kuleli ZMA kullanıldı.

BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

Türkiye ile birlikte 20 ülkenin katıldığı tatbikata ilişkin tatbikat direktöründen bilgi alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikat alanını gezdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, davetli komutanlar ve katılanlar daha sonra karargah subaylarından jenerik tatbikat senaryosuna ve sahadaki duruma ilişkin harita önünde brifing aldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, "Muharebenin her safhasını içerecek şekilde tasarlanan, birliklerimizin şiddetli soğuklarda eğitim seviyesini, manevra ve ateş gücünü, kuvvetler arası koordinasyonunu göstermesi bakımından önem arz eden tatbikatın bugünkü safhasında; ateş destek vasıtalarının himayesinde, zorlu arazi ve hava şartlarında, hava indirme ve başarıdan faydalanma harekatı başarıyla icra edilmiştir" dedi.

'3 KITA, 7 İKLİMDE HER TÜRLÜ GÖREVİ BAŞARIYLA İCRA ETMEKTEDİR'

Günümüzün güvenlik ortamının hiç olmadığı kadar karmaşık ve belirsiz olduğuna dikkat çeken Orgeneral Bayraktaroğlu, şunları söyledi:

"Güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye, güçlü ve caydırıcı ordusuyla bu coğrafi ortamında ve kritik dönemde artık bir küresel aktördür. Bu gerçek doğrultusunda; her geçen gün gelişen yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhiz edilen Kara Kuvvetlerimiz; son bir asrın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirecek özellikle terörle mücadele ve hudut güvenliğinde üstün başarılar elde etmekte; küresel barış ve istikrarın tesisi için 3 kıta, 7 iklimde her türlü görevi başarıyla icra etmektedir. Muharebe tecrübesi; üstün manevra imkân ve kabiliyeti, ateş desteği, İHA/SİHA ve elektronik harp yetenekleri, yetişmiş ve nitelikli personeli ile geçmişi Metehan'a dayanan, 2 bin 234 yıllık tarihe sahip, dünyanın en seçkin kuvvetlerinden biri olan Türk Kara Kuvvetleri'nin gururla kullandığı, savunma sanayimizin ürünü olan araç, silah ve sistemler; kendini muharebe sahasında ispat etmiş, muharebenin seyrini değiştirmiş ve kuvvet çarpanı olduğunu göstermiştir. Farklı coğrafyalarda farklı iklim şartlarında üstlendiğimiz bu görevlerin başarıyla ifa edilmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin ve teçhizatın etkisi açıkça görülmektedir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki; kullanım ve yönetimde İHA ve SİHA teknolojilerinde bir numarayız. Elektronik harp alanında ise lider konumdayız. Bu sistemlerimizin dost ve müttefik ülke ordularınca da aktif olarak kullanılması ise bizlere ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır. Diğer yandan Türk mühendislerinin ürünü olan ve emsallerinden daha üstün yüksek hareket kabiliyeti, beka ve ateş gücüne sahip Altay Ana Muharebe Tankı da bu başarı hikayesine katılacak ve bir sonraki tatbikatta yerini alacaktır. Bugün ayrıca zorlu kış şartlarında icra edilen harekâtlarda özel donatım ve eğitimin yanında ihtiyaç duyulan, detaylı planlanmış ve kesintisiz işleyen iaşe, ikmal ve bakım sistemlerini tatbikatın icrasında ve bir kısmını da arka planda, yerinde görerek şahit olduk. Ayrıca biraz önce izlediğimiz kadarıyla dost ve müttefik ülke askerleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerinin bir arada çalışmaları ve bir arada koordinesi de ayrıca bizler için gurur kaynağı vesilesi olmuştur."

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

F-16 hava tecrit atışları ile başlayan tatbikat, tank, obüs, havan, zırhlı tanksavar aracı UMTAS CİRİT paletli atışı, keskin nişancı atışı, dron kamikaze ve ATAK helikopterlerin atışlarıyla devam etti. Hava hücum harekatının ardından tatbikat AK 40-GL bomba atar ve RPG-7 atışlarıyla sona erdi. Tatbikat sonrası Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ile davetliler bayrakların altında hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayraktaroğlu ve beraberindekiler daha sonra "Kış Tatbikatı-2025'te Savunma Sanayi Sergisini gezdi.