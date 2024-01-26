Türk astronot Alper Gezeravcı’dan yeni paylaşım. Uzayda yemek keyfi yaptılar

Türkiye’nin ilk astronotu olan ve 20 Ocak’tan bu yana uzay yolculuğu devam eden Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yeni bir paylaşım yaptı.

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Komutan Michael ile yemek keyfi!” dedi. Michael Lopez-Alegria ise aynı paylaşımı yaparak, “İlk Türk astronot ile Uzay İstasyonu'nda yemek keyfi!” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın paylaşımını alıntılayarak, "Afiyet olsun" dedi.