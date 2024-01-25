Türk astronot uzaydan geri nasıl dönecek? İşte adım adım dönüş yolu

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu 20 Ocak’ta başladı. Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde fırlatılan Dragon kapsülünün içinde bulunan Gezeravcı ve beraberindeki ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda araştırmalarına devam ediyor. Ekibin 3 Şubat’ta dünyaya dönmesi beklenirken, herkes dönüşün nasıl gerçekleşeceğini, hangi aşamalardan oluştuğunu merak ediyor.

İNİŞTE 5 ADIM İZLENECEK

Elon Musk’ın SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan uzaydan dünyaya dönüş yolundaki detaylar da belli oldu.

Dönüş süreci, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya inişine kadar birçok fiziksel ve teknik adımlar içeriyor. Bu adımlar arasında yörünge indirme, atmosfere giriş, sürtünme yönetimi, paraşüt kullanımı, deniz veya kara inişi protokolleri bulunuyor.

Dragon kapsülü, görevinin bitimiyle birlikte bulunduğu yerden otomatik komutlarla veya yer kontrol merkezinin komutlarıyla ayrılacak.

Araç, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan güvenli bir mesafeye ulaşana kadar üzerinde bulunan itici sistemler sayesinde bazı manevralar yapacak.

ATMOSFERE GİRİNCE ALEV ALACAK

Kapsül, Dünya’ya dönüş için belirli bir hız ve açıya ulaşacak. Bu sayede dünya yörüngesine girecek. Uzmanlar bu hız ve açının yakalanmasının Dünya’nın atmosferine girebilmek için hayati bir önem taşıdığını vurguluyorlar.

İticilerin ateşlenmesiyle birlikte istenilen hıza ulaşacak olan kapsül, daha sonra yavaşlayarak atmosfer rotasına girecek.

Dünya’nın atmosferine girildiğinde ise çok ciddi sürtünme ve ısı kuvvetleriyle birlikte 2 bin derecelik bir ısıyla karşılaşılacak.

Bu ısı ve sürtünme sebebiyle Dragon kapsülü alev alacak. Ancak ön tarafında bulunan ısı kalkanı sayesinde herhangi bir zarar görmeyecek.

PARAŞÜTLER AÇILACAK

Atmosferdeki diğer katmanlara doğru geçildikçe ise Dragon kapsülü önce 2 paraşüt açarak hızını yavaşlatacak. Daha sonra ise ana paraşütler açılacak.

Bu sayede kapsülün hızı istenilen seviyeye kadar düşürülecek ve kontrollü bir iniş sağlanacak.

İnişin nereye yapılacağı henüz belirlenmiş değil. Ancak kapsüllerin genellikle okyanusa ya da belirlenmiş bir kara alanına iniş yapıldığı belirtiliyor.

İnişin gerçekleştirilmesiyle birlikte kurtarma ekipleri hızla Dragon kapsülüne yönelecek. Eğer bu iniş okyanusa yapılırsa, ekibi almak için bir gemi kullanılacak, Gezeravcı ve beraberindekileri alıp karaya çıkaracak.

DRAGON KAPSÜLÜ NEDİR?

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.

Dragon kapsülü 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.