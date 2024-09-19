'Türk bankaları çekiliyor!' Ruslardan flaş iddia

Türk bankaları, Rusya ve Belarus ile gerçekleştirilen işlemleri durdurmayı ve bu işlemleri sadece bir bankaya devretmeyi planlıyor.

Bir kaynak Rus haber ajansı TASS'a gerçekleştirdiği açıklamada, neredeyse tüm Türk bankalarının Rusya ile ilgili işlemlere ilişkin hizmet vermeyi durdurmaya çalıştığını ifade etti. Bankalar hizmetlerini yerel bir bankaya aktarmaya çalışıyor.

ÖZEL VE DEVLET BANKALARINI İLGİLENDİRİYOR

Ortaya çıkan bu konu, başta Batılı bankalar olmak üzere yabancı ortakları olmayan özel ve devlet bankalarını yakından ilgilendiriyor. Batı ortaklı finans kuruluşları Rusya ile ilgili işlemlere hizmet vermeyi fiilen durdurmuş durumda.

Kaynak, “sadece Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi/Türk Lirası çiftinde alım satım işlemleri gerçekleştirdiğini” ifade etti.

Daha önce Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Alexey Erkhov, Türk bankalarının Rusya'ya mal transitinde yer alan şirketleri giderek daha fazla “sıkıştırdığını”, transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını ifade etmişti.