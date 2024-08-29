Türk bankalarından beklenmedik değişiklik. Ünlü kuruluştan sürpriz

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yeni hedef fiyatlarını paylaştı. Akbank, İşbank ve Yapı Kredi gibi büyük bankaların fiyat hedeflerinde fiyat düşüşüne giderken, bir banka için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

İŞTE O FİYATLAR

Goldman Sachs raporunda, Akbank’ın 12 aylık fiyat hedefini 86,00 liradan 77,00 liraya düşürdü.

İşbank için fiyat hedefi 20,00 liradan 18,00 liraya, Yapı Kredi için 42,5 liradan 37,00 liraya revize edildi.

Vakıfbank’ın hedefi 19,00 liradan 17,00 liraya, Halkbank’ın ise 15,6 liradan 13,8 liraya düşürüldü.

SADECE BİR BANKA YUKARI YÖNLÜ ÖNGÖRÜLDÜ

Kuruluş tarafından yayımlanan raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Garanti Bankası için yapılan pozitif revizyon oldu. Bankanın 12 aylık fiyat hedefi 111 liradan 119 liraya yükseltildi.

Goldman Sachs’ın raporunda, Türk bankacılık sektörünün 2024 yılı boyunca büyümeye devam edeceği fakat kârlılık beklentilerinde bazı bankalar için düşüş tahmin edildiği aktarıldı.

BANKACILIKTA BÜYÜME DEVAM EDİYOR

2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla bankacılık sektöründe mevduat büyümesi yıllık yüzde 33 artış gösterdi. TL mevduatlarda yüzde 4,3, döviz mevduatlarında ise yüzde 2,0 büyüme gösterdi. Goldman Sachs’ın raporu, bankacılık sektöründeki bu gelişmelerin yanı sıra, bazı bankaların kârlılık beklentilerindeki negatif eğilimine de dikkat çekildi.