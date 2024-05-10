Türk Başkonsolostan papazın yanında "şehadet" işareti. Paylaşım apar topar silindi

Kaynak: Haber Merkezi
Türk Başkonsolostan papazın yanında "şehadet" işareti. Paylaşım apar topar silindi
Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım, Lyon Başpiskoposuna yaptığı ziyaret esnasında şahadet parmağını göstererek bir adım önde poz verdi.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım, Lyon Başpiskoposuna yaptığı ziyaret esnasında çekilen fotoğrafta şahadet parmağını göstererek bir adım önde poz verdi.

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Konsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda nezaket ziyaretinde bulunulan Lyon Başpsikoposu Germay’e misafirperverliği için teşekkür edildi.

Ancak Başkonsolos Yıldırım’ın papazın bir adım önünde, ceketini iliklemeden şahadet parmağını kaldırarak verdiği poz büyük tepki topladı.

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Tepkiler sonrası söz konusu tweet apar topar konsolosluğun hesabından kaldırılırken, Cemil Yıldırım’ın papazın yanında verdiği poza ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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