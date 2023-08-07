Türk bilim insanından neden Türkiye'de yaşamadığına dair manidar açıklama

Meme kanserine erken teşhis konulmasını sağlayan elektronik sütyen üreten Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, neden Türkiye'de yaşamadığını açıkladı. Dağdeviren, siyasilerin "neden herkes yurt dışında bir şeyler üretiyor" sorusuna manidar bir yanıt verdi.

KAYNAK: ANKA
Türk bilim insanından neden Türkiye'de yaşamadığına dair manidar açıklama

Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve ekibi, kadınlarda meme kanserinde erken tanı konulmasını sağlayacak elektronik sütyen geliştirdiğini duyurmuştu. Bu sütyen sayesinde kanserin önceden tespit edilebileceği ve daha kolay takip edileceği açıklanmıştı.

Massaschusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Canan Dağveren neden Türkiye'de olmadığını ve icadı kadınlara armağan ettiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Sık sık bana soruyorlar, ‘Neden Türkiye’de değilsiniz, Amerika’dasınız?’ diye.

Çünkü burada insanlara büyük bir özgürlük verilip, insanları sorgulamadan, yargılamadan yaptıkları projelere sadece destek olan bir mekanizma söz konusu.

Henüz Türkiye'den bir tebrik almadım.

Yakın zamanda umarım alabilirim diye düşünüyorum.

Bu aletin Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına denk gelmesi benim için ayrı bir mutluluk.

Türkiye’de sesi kısılmaya çalışılan ve şiddet gören tüm kadınlara armağan ediyorum."

"NEDEN TÜRKİYE'DE BİR ŞEYLER ÜRETİLMİYOR"

Dağdeviren'in bu açıklamaları, Türkiye'de bilim insanlarına yeterince destek çıkılmadığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Dağdeviren'in "Henüz Türkiye'den bir tebrik almadım." sözleri de dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.

Söz konusu icat olan sütyenin, memenin ultrason görüntüsünü hiçbir ultrasona ihtiyaç duyulmadan çekmeye imkân tanıdığı da tekrat hatırlatıldı.

1-003.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Son Haberler
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı Güncel
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam Güncel
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış Güncel
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı Spor
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı
Brent petrol zirveden döndü Ekonomi
Brent petrol zirveden döndü
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı Güncel
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi Spor
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi