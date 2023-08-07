Türk bilim insanından neden Türkiye'de yaşamadığına dair manidar açıklama

Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve ekibi, kadınlarda meme kanserinde erken tanı konulmasını sağlayacak elektronik sütyen geliştirdiğini duyurmuştu. Bu sütyen sayesinde kanserin önceden tespit edilebileceği ve daha kolay takip edileceği açıklanmıştı.

Massaschusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Canan Dağveren neden Türkiye'de olmadığını ve icadı kadınlara armağan ettiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Sık sık bana soruyorlar, ‘Neden Türkiye’de değilsiniz, Amerika’dasınız?’ diye.

Çünkü burada insanlara büyük bir özgürlük verilip, insanları sorgulamadan, yargılamadan yaptıkları projelere sadece destek olan bir mekanizma söz konusu.

Henüz Türkiye'den bir tebrik almadım.

Yakın zamanda umarım alabilirim diye düşünüyorum.

Bu aletin Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına denk gelmesi benim için ayrı bir mutluluk.

Türkiye’de sesi kısılmaya çalışılan ve şiddet gören tüm kadınlara armağan ediyorum."

"NEDEN TÜRKİYE'DE BİR ŞEYLER ÜRETİLMİYOR"

Dağdeviren'in bu açıklamaları, Türkiye'de bilim insanlarına yeterince destek çıkılmadığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Dağdeviren'in "Henüz Türkiye'den bir tebrik almadım." sözleri de dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.

Söz konusu icat olan sütyenin, memenin ultrason görüntüsünü hiçbir ultrasona ihtiyaç duyulmadan çekmeye imkân tanıdığı da tekrat hatırlatıldı.