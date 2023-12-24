Türk bilim insanları devreye giriyor. Tarihin dönüm noktası

Türk arkeoloji tarihinde bir dönüm noktası yaşanıyor. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Türkiye'nin 160 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında Türk arkeoloji tarihinde dönüm noktası yaşanacak.

Türkiye'de yapılacak kazıların ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığında yürütüleceğini bildiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı, tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu, Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır“ dedi.

TÜRK ARKEOLOJİ TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASIDIR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, Turizmde sürdürülebilirlik alanında da Türkiye'yi öncü bir konuma getirdiklerini ifade etti.

Ersoy konuşmasında, Efes ve Hierapolis'in yanı sıra Bergama, Afrodisias, Sardes, Sagalassos, Hattuşa gibi çalışmaların yabancı bilim heyetleri tarafından yürütüldüğü 18 kazı alanımızda da "Geleceğe Miras" projesi çalışması başlatacaklarını dile getirirken, "Söz konusu proje kapsamında yakaladığımız bir büyük başarıyı da bu kürsüden tarihe not düşmek isterim. 'Geleceğe Miras'ın ikinci aşamasında, yabancı heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da projeye dâhil ettik. Şimdi bu kazılarda koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör kazı başkanı' atayarak çalışmalarımızın ivmesini artıracağız. Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı, tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu, Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır. İnşallah bundan sonra da bu toprakların medeniyet mirasına onun varisi olan bizler sahip çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"100 MİLYAR DOLARA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEYİZ"

Uygulanan doğru stratejiler ile turizm sektörünün krizlere daha bağışıklı ve dayanıklı hale geldiğini belirten Bakan Ersoy, "2022'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artış sağlayarak, toplamda 51,4 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam 52,7 milyon ziyaretçi seviyesine ulaştık. Turizm gelirlerimizi de artırmayı sürdürüyoruz. 2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir, yüzde 55'lik bir artış göstermiş ve 2023 yılında 100 dolara yükselmiştir. İlk 9 ayda yakaladığımız 42 milyar dolarlık turizm gelirlerimiz de Orta Vadeli Plan hedefimiz olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde gitmektedir. 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara, devlet ve sektör omuz omuza vererek, emin adımlarla ilerlemekteyiz" diye konuştu.

"5 YIL İÇERİSİNDE BÜTÜN ESERLERİMİZ KİMLİKLENDİRİLECEK"

Müzecilikte 'Müze Ulusal Envanter Sistemi' dönemi başladığını söyleyen Bakan Ersoy, "Geliştirdiğimiz ve UNESCO tarafından da diğer ülkelere örnek gösterilen bu proje ile artık eserlerin belgelenmesi ve takibi dijital ortamda yürütülebilmektedir. Halihazırda 735 bin eser sisteme dâhil edilmiş olup, 4 yıl içinde eserlerimizin tamamını dijital ortama aktarmış olacağız. Bir diğer teknolojik devrimi de 'Tarihi Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi' ile gerçekleştirdik. Müzelerimizin teşhirinde bulunan eserlerin yüzde 82'si için kimliklendirme yapılmıştır. 5 yıl içerisinde bütün eserlerimiz için bu süreç tamamlanmış olacak" bilgilerini paylaştı.

''12 ÜLKE İLE ANLAŞMA İMZALANDI''

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı" kurulduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, 12 ülke ile kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşma imzaladıklarını belirtti. Bu çalışmalar neticesinde 2023 yılında toplam 3 bin 59 eserin yurt dışından ait Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi. Bakan Ersoy, 2002-2023 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayısını da 12 bin 119 olduğunu açıkladı.

"HALK KÜLTÜRÜ BİLGİ VE BELGE MERKEZİ'NE KAYITLI SANATÇI SAYIMIZ DA 5 BİN 975'E YÜKSELMİŞTİR"

Bakanlık olarak 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde kayıtlı unsur sayımızı 30'a yükselttik. Türkiye artık bu listeye en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumuna gelmiştir. 81 ilimizde yer alan Somut Olmayan 326 Kültürel Miras unsurumuz ulusal envantere kaydedilmiştir. Ayrıca, envantere bugüne kadar 92 Yaşayan İnsan Hazinemiz kaydedilmiştir. Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayımız da 5 bin 975'e yükselmiştir" açıklamasında bulundu.