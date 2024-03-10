Türk bitki çaylarının tanıtımı için Turquality projesi uygulanacak

Türk baharat sektörü, 2023’te önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 186 milyon dolarlık ihracat yaparken Ege Bölgesi bu ihracatın yüzde 64'ünü karşıladı.

Baharat ürünlerinde hedef pazarlarda büyümeyi amaçlayan baharat ihracatçıları, Türk bitki çaylarını tanıtmak amacıyla Ticaret Bakanlığının Turquality programı desteğiyle proje başlattı.

Yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak amacıyla 6 yıldır Turquality projesi yürüttüklerini, bunun en önemli ayaklarından birinin baharat ürünleri olduğunu belirtti.