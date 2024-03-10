Türk bitki çaylarının tanıtımı için Turquality projesi uygulanacak

Kaynak: AA
Türk bitki çaylarının tanıtımı için Turquality projesi uygulanacak
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklama kapsamında, kekik ve defnenin üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye'nin baharat ihracatı artmaya devam ediyor.

Türk baharat sektörü, 2023’te önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 186 milyon dolarlık ihracat yaparken Ege Bölgesi bu ihracatın yüzde 64'ünü karşıladı.
Baharat ürünlerinde hedef pazarlarda büyümeyi amaçlayan baharat ihracatçıları, Türk bitki çaylarını tanıtmak amacıyla Ticaret Bakanlığının Turquality programı desteğiyle proje başlattı.
Yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak amacıyla 6 yıldır Turquality projesi yürüttüklerini, bunun en önemli ayaklarından birinin baharat ürünleri olduğunu belirtti.

İlgili Haberler
Malatya’da Ramazan hareketliliği
Malatya’da Ramazan hareketliliği
İlham veren kadınlar “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” panelinde buluştu
İlham veren kadınlar “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” panelinde buluştu
Otomotiv sektöründe kadın istihdamı
Otomotiv sektöründe kadın istihdamı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023’te binlerce teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023’te binlerce teşvik belgesi verdi
Son Haberler
Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı Dünya
Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı
Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı Dünya
Seyircilerin arasından sıyrılıp Biden’ın yüzüne haykırdı. Biden ellerini kaldırıp dondu kaldı
Bayburtspor seksen üçüncü dakikayı bekledi Spor
Bayburtspor seksen üçüncü dakikayı bekledi
Kazdağları'nda korkutan yangın Gündem
Kazdağları'nda korkutan yangın
Malatya’da Ramazan hareketliliği Ekonomi
Malatya’da Ramazan hareketliliği
Ali Yerlikaya'dan deprem açıklaması Gündem
Ali Yerlikaya'dan deprem açıklaması