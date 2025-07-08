Türk devini dünyanın en köklü şirketi satın aldı. 29 ülkede 55 ofisi bulunuyor

İsveçli Consilium Safety Group, Türk firması Ares Marine’i satın aldı. 1912’den beri faaliyet gösteren Consilium, bu hamlesi sektörde büyük yankı uyandırdı.

İsveç merkezli Consilium Safety Group, Türkiye’nin önde gelen denizcilik firmalarından Ares Marine’i satın alarak sektördeki varlığını güçlendirdi. 1912 yılında kurulan ve gaz, alev ile yangın söndürme sistemlerinde dünya liderlerinden olan Consilium, 29 ülkede 55 ofisle faaliyet gösteriyor. Bu satın alma, şirketin Türkiye pazarına yönelik stratejik bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Ares Marine, 1988’de Ormar Ltd. olarak kurulan ve 2016’da yeniden yapılanarak bugünkü adını alan bir şirket. Merkezi, Türkiye’nin tersanecilik merkezi Tuzla’da bulunan firma, yangın ve gaz algılama sistemlerinden navigasyon ve deniz elektroniğine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Consilium’un CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, Türkiye’nin denizcilik sektöründeki hızlı büyümesine vurgu yaparak, “Ares Marine’in uzmanlığıyla, gemi üreticilerine ve sahiplerine yenilikçi çözümler sunacağız. Yerel satış sonrası hizmetler ve modernizasyon projeleriyle sektöre değer katacağız” dedi.

Ares Marine’in Kurucu Ortağı Mustafa Özler ise satın almanın, şirketin küresel hedefleri için dönüm noktası olduğunu belirtti: “Consilium’un geniş ürün portföyü ve deneyimiyle, uluslararası arenada daha güçlü adımlar atacağız.” Bu birleşme, Türk denizcilik sektörüne teknolojik yenilikler ve global standartlar getirecek.

Consilium’un köklü geçmişi ve Ares’in yerel uzmanlığı, özellikle yangın güvenliği ve deniz elektroniği alanlarında sinerji yaratacak. Satın almanın finansal detayları açıklanmazken, sektör uzmanları bu hamlenin Türkiye’nin küresel denizcilik pazarındaki konumunu güçlendireceğini öngörüyor. Consilium, bu adımla Asya ve Avrupa pazarları arasındaki köprü görevini üstlenmeyi hedefliyor.