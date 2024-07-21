Türk Donanması Afrika sularına iniyor. Somali'nin petrolü de güvenliği de bize emanet

Gazeteci Ardan Zentürk sözlerine 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu Somali ziyaretinin son derece önemli olduğunu belirterek başladı. Somali’nin 2011 yılında küresel emperyal ve hegemonik güçler tarafından “ipi çekilmiş bir ülke” olduğunu belirten Zentürk, Somali’nin o zamanki genel manzarasını “Kaderine terk edilmiş, bünyesinde büyük bir kuraklık, içinde büyük bir radikal İslami terör, sahillerinde de büyük bir korsanlığın olduğu, Mogadişu’daki sözde hükümetin hiçbir halta yaramadığı ve zaten ana merkez hükümet de hiçbir gücünün olmadığı bir kimlikle yaşıyordu” diye tasvir etti.

Zentük, Türkiye Cumhuriyeti’nin olaya müdahale edip ülkeyi, devlet olarak kucaklayıp toparladığını bunun devamında da Somali’de kök saldığını belirtti.

Türkiye’nin kaderine terk edilmiş Somali devletini, kurtardığını ülkede artık başkanlık seçiminin bile yapılabildiğinin altını çizen Zentürk “Artık ülkenin terörle mücadelesinde benim SİHA’larım var. Ülkenin göbeğinde yani başkentinde en büyük askeri üs benim, onun içinde de Harp Akademisi var. Her yıl yüzlerce Somali subayı Türkçe bilerek mezun oluyor. Şimdi bu kadar yerleştikten sonra kim sizi oradan çıkarabilir?” diye konuştu.

Bir yanında Sudan, Etiyopya; öbür yanında Eritre, diğer bir tarafında ise Kızıldeniz’in bulunduğu, dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olan Somali’de korsanlığın arttığı zamanlarda NATO’nun Birleşmiş Milletler kararıyla olaylara müdahale etti. Söz konusu müdahelede Türk Donanması’nın da görev yaptığını hatırlatan Zentürk, bu sayede Afrika’daki varlığımız adına “müthiş bir atak” yaptığımızı belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde başka bir stratejik atakta daha bulunduğunu söyleyen Zentürk “atak atak üstüne oldu” dedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, ülkesinin Eritre ile giriştiği savaşı kaybettikten sonra bütün sahil kısmını düşmanına vermek zorunda kaldı. Böylece Etiyopya 100 milyon nüfuslu bir kara ülkesi halini aldı.

Etiyopya, deniz ile irtibatının kesilmesinden sonra deniz taşımacılığını Cibuti üzerinden yürütmeye başladı. Fakat bu yılın başında Etiyopya Başbakanı oldukça ses getiren ve ülkesini sıkıştığı cendereden kurtaracak bir planı yürürlüğe koydu.

Etiyopya Başbakanı, 1 Ocak 2024 tarihinde soluğu Birleşmiş Milletlere göre hala Somali'nin bir eyaleti olsa da kendini devlet olarak ilan eden Somaliland’ta aldı ve burada bir liman sözleşmesi imzaladı. Etiyopya’nın bu atılımı Somali ile büyük bir gerginliğin doğmasına neden oldu.

İşte tam da bu sırada Türkiye Cumhuriyeti olaya dahil olarak arayı bulmak adına ciddi girişimlerde bulundu. Zentürk bu girişim hakkında “Çünkü bizim Etiyopya ile aramız iyi. Bizim sayemizde iç savaşı kazandılar. Türkiye işin peşini bırakmadı ve çok doğru bir kararla Somali ile Şubat 2024 günü yani Etiyopya’nın anlaşmasından yaklaşık 1 buçuk ay sonra ikili bir anlaşma imzaladı. Bu ikili bir güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasıydı. Anlaşmaya göre Somali'nin Kızıldeniz’deki egemen sularını yani uluslararası hukuka göre Somali'nin sularını, Türk donanması 10 yıl boyunca koruyacak ve Somali için bir donanma yapacak” bilgilendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin milli savunma sanayinde artık önemli bir kimliğe sahip olduğuna dikkat çeken Zentürk “TCG Anadolu'yu yapan Tersaneler imiz var. yani Somali’nin istediği kadar gemiyi yapabiliriz. Diyeceksin ki ‘Ardan abi, Somali zaten fakir bir ülke. Biz ona donanmayı yapacağız da nasıl yapacağız? Para nereden gelecek? İşte onun cevabını da şimdi söyleyeyim. Perşembe günü enerji bakanı Alpaslan Bayraktar, Somalili mevkidaşıyla bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmaya göre Somali sularında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı doğalgaz arama ve işletme rruhsatını almış oldu yani Türkiye bir yandan donanmasını gönderiyor Somali'ye, diğer yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı oradan doğalgazı çıkaracak” diye konuştu.

Türkiye’nin Perşembe günü anlaşma imzaladıktan bir gün sonra yani Cuma günü, Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teskere yollayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Somali'de görev yapma izni verdiğinin son derece stratejik bir hamle olduğunu belirten Zentürk sözlerini “Böylece Türkiye, Afrika kıtasının en stratejik sularını da Afrika boynuzunun sularına da resmen donanmasını indiriyor. Bu önemli bir ataktır” diye sonlandırdı.